Погода в Ижевске 11 декабря: небольшая облачность и до -13°С

Осадков не ожидается Фото:unsplash.com

Доброе утро, любимая столица! Традиционно встречаем новый день с новостей о погоде.

На календаре пятница, 11 декабря. Долгожданная пятница! По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -11...-13°С. Небо немного затянет облаками, ветра практически не будет. Осадков опять не ожидается.

Ночью сохранится небольшая облачность. Столбик термометра покажет -18...-20°С. Ветра и осадков не будет.

Желаем отличного завершения рабочей недели!

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