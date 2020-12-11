Ущерб 400 тысяч: против подозреваемого в поджоге квартиры на улице Холмогорова в Ижевске завели уголовное дело

Ущерб 400 тысяч: задержали подозреваемого в поджоге квартиры на улице Холмогорова в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 28-летний ижевчанин, который подозревается в поджоге квартиры на улице Холмогорова. Размер ущерба от возгорания оценили в 400 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-служба МВД по Удмуртии.

Против молодого человека возбудили уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, пожар произошел 27 ноября 2020 года. Тогда соседи утверждали, что виновен один из жильцов, который поджег квартиру из-за ссоры с девушкой, которая там жила.

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