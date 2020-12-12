Погода в Ижевске 12 декабря: ясно и без осадков

Первый месяц зимы продолжает периодически радовать ижевчан солнышком Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Первый месяц зимы продолжает периодически радовать нас солнышком. «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается в Ижевске 12 декабря.

Сегодня синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают перемеренную облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -9..-11°С, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Ночью – переменная облачность, температура до -12°С. По-прежнему без осадков. Ветер сохранит направление, его скорость будет около 3 м/с.

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