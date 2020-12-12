12 декабря в Удмуртии выявлены 203 случая заражения коронавирусом

Постепенный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии продолжается Фото: pixabay.com

Постепенный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии продолжается. На утро 12 декабря выявлено уже 203 новых случая заражения, об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших 88 жителей Ижевска, 26 жителей Можги, 22 жителей Глазова, 12 жителей Сарапула и 11 жителей Увинского района. В Воткинске заболели девять жителей, в Шарканском районе – семь, в Завьяловском – шесть, в Можгинском – пять. Также среди зараженных четверо жителей Кезского района, три жителя Балезинского района и два жителя Киясовсого района.

В Вавожском, Воткинском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах – по одному заболевшему.

В 10 муниципальных образованиях Covid-19 не зафиксирован.

Выздоровевших на сегодня 127 человек. К сожалению, шесть пациентов скончались: болезнь не смогли победить три женщины возрастом 47, 67 и 64 лет и трое мужчин - им было 38, 79 и 70 лет.

Общее число заболевших с начала пандемии в Удмуртии составило 15 831 человек. Из этого числа 12 383 выздоровевших и 268 умерших. 2 236 пациентов сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, 753 – в состоянии средней степени тяжести, и 191 человек – в тяжелом состоянии.

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