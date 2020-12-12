Четырех пешеходов сбили за сутки на дорогах Ижевска

Сразу четыре наезда на пешеходов произошло в Ижевске 10 декабря Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Сразу четыре наезда на пешеходов произошло в Ижевске 10 декабря. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 12:50 на улице Орджоникидзе возле дома №2 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ» двигался задним ходом и совершил наезд на 77-летнюю женщину. С травмами пенсионерка госпитализирована.

Затем примерно в 16:40 напротив дома №63 по улице Красноармейской 21-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил девятилетнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы.

Около 17:50 еще одно ДТП с участием ребенка – на этот раз девятилетнего мальчика – произошло напротив дома №70А по улице 40 лет Победы. 47-летний водитель автомобиля «Шевроле» сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе, также причинив травмы.

А поздним вечером того же дня под колеса попала, девушка, перебегавшая проезжую часть улицы 10 лет Октября на красный свет.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Объясните эти правила своим детям.

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