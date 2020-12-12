Студент ижевского техникума получил медаль от Следственного комитета

Студенту вручили ведомственную медаль «За содействие» Фото: vk.com/sledcomru

Следственный комитет России наградил медалями и почетными грамотами юных героев. Среди ребят, которые спасли человеческие жизни, есть житель Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Ведомственная медаль «За содействие» получил студент первого курса Ижевского индустриального техникума имени Е.Ф. Драгунова Данила Бронников. Юноша проявил мужество и самоотверженность при спасении жизни человека, а также спас пожилых людей, когда в одном из садоводческих товариществ начался пожар.

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