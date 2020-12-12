«Комсомолка» тестирует ледовые катки Ижевска

В Ижевске открылись ледовые катки Фото: Амир Закиров

В субботу 12 декабря в Ижевске начинают работу бесплатные катки в Парке имени Кирова и Березовой роще, а каток на стадионе «Динамо» уже работает. Корреспондент «Комсомолки» решил сравнить, на каком из катков лучше лед, теплее и просторнее раздевалка и приятнее цены.

Первый на очереди – каток в Парке Кирова. Места там чуть меньше, чем в прошлом году, но кататься довольно удобно.

В Березовой роще каток появился впервые, он имеет форму змейки. Лед, к сожалению, довольно неровный, зато раздевалка большая и теплая.

А самое приятное впечатление оставил каток на «Динамо»: лед там ровный, развевала удобная, а еще вечером проходит развлекательная программа для самых мальских любителей катания на коньках.

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