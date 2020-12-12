Карта распространения коронавируса на 12 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 10 муниципальных образованиях Удмуртии 12 декабря новые случаи коронавируса не зафиксированы Фото: pixabay.com
За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 203 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Выздоровели 127 человека, шесть пациентов скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 7 870
Воткинск – 706
Глазов - 841
Можга - 738
Сарапул - 493
Завьяловский район - 931
Алнашский район - 328
Балезинский район - 187
Вавожский район - 147
Воткинский район - 184
Глазовский район - 138
Граховский район - 117
Дебесский район - 85
Игринский район - 273
Камбарский район - 93
Каракулинский район - 107
Кезский район - 188
Кизнерский район - 152
Киясовский район - 102
Красногорский район - 189
Малопургинский район - 244
Можгинский район - 198
Сарапульский район - 185
Селтинский район - 127
Сюмсинский район - 120
Увинский район - 309
Шарканский район - 225
Юкаменский район - 113
Якшур-Бодьинский район - 190
Ярский район - 116
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