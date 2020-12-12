Карта распространения коронавируса на 12 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 10 муниципальных образованиях Удмуртии 12 декабря новые случаи коронавируса не зафиксированы Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 203 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Выздоровели 127 человека, шесть пациентов скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 7 870

Воткинск – 706

Глазов - 841

Можга - 738

Сарапул - 493

Завьяловский район - 931

Алнашский район - 328

Балезинский район - 187

Вавожский район - 147

Воткинский район - 184

Глазовский район - 138

Граховский район - 117

Дебесский район - 85

Игринский район - 273

Камбарский район - 93

Каракулинский район - 107

Кезский район - 188

Кизнерский район - 152

Киясовский район - 102

Красногорский район - 189

Малопургинский район - 244

Можгинский район - 198

Сарапульский район - 185

Селтинский район - 127

Сюмсинский район - 120

Увинский район - 309

Шарканский район - 225

Юкаменский район - 113

Якшур-Бодьинский район - 190

Ярский район - 116

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 12 декабря в Удмуртии выявлены 203 случая заражения коронавирусом

- Оперштаб опроверг слухи о распылении веществ над Ижевском