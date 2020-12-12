Уголовное дело в отношении водителя, врезавшегося в скорую помощь, рассмотрели в Удмуртии

В результате аварии погибли три человека: фельдшер скорой помощи и две пациентки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Орска, который в ноябре 2019 года врезался на ночной трассе в автомобиль скорой помощи, об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Как установил суд, мужчина двигался по проезжей части 198 км автомобильной дороги федерального значения М-7 на автомобиле ГАЗ. На территории Якшур-Бодьинского района он уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, совершив роковое столкновение.

В результате ДТП погибли фельдшер и две пациентки, а водитель скорой помощи получил серьезные травмы.

Подсудимый признал вину в полном объеме, раскаяние послужило смягчающим обстоятельством. Кроме того, суд учел наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей и активное способствование расследованию. Мужчине назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того суд удовлетворил требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2,1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

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