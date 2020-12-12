280 социально значимых объектов Удмуртии подключили к Интернету за 2020 год

Каждый пятый населенный пункт Удмуртии уже охвачен волоконно-оптическими линиями связи Фото: pixabay.com

В Удмуртии продолжается работа по нацпроекту «Цифровая экономика». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сейчас уже каждый пятый населенный пункт региона охвачен волоконно-оптическими линиями связи, а доступ к мобильному Интернету имеют около 92,4% жителей Удмуртии.

За 2020 год в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» к высокоскоростному Интернету подключено 280 социально значимых объектов Удмуртской Республики – это 92 школы, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 92 администрации муниципальных образований, одно учреждение среднего профессионального образования, два подразделения Росгвардии, три пожарные части и 11 пожарных постов.

По словам главы республики Александра Бречалова, объем инвестиций в этой области за три года вырос на 55%, сейчас сумма составляет 2,2 млрд рублей в год. Всего на подключение социально значимых объектов Удмуртии к Интернету выделено 670 млн руб. На эти средства за три года к Интернету будут подключены 875 учреждений.

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