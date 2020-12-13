Погода в Ижевске 13 декабря: до -10 градусов и без снега

Погода в Ижевске. Фото pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 13 декабря.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит днем -8…-10°С. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c.
Отметим, сегодня до 17:00 в Ижевске и на территории Удмуртии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
По данным ЯндексПогоды, ночью температура опустится до -12°С. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст.
Желаем вам отличного дня!
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