Погода в Ижевске 13 декабря: до -10 градусов и без снега

Погода в Ижевске. Фото pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 13 декабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит днем -8…-10°С. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c.

Отметим, сегодня до 17:00 в Ижевске и на территории Удмуртии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

По данным ЯндексПогоды, ночью температура опустится до -12°С. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст.

Желаем вам отличного дня!

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