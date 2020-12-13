205 человек заболели коронавирусом в Удмуртии 13 декабря

Погибших нет. Фото: pixabay.com

13 декабря в Удмуртии выявили 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Ижевске – 86 человек, в Глазове – 21 человек и в Завьяловском районе республики – 19 человек. Таковы данные оперштаба Удмуртии.

158 человек выздоровели, их выписали. Погибших нет. Получается, что всего на 13 декабря в регионе зарегистрировано 16 036 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 268 летальных случаев.

2 277 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 765 человек – средней степени тяжести, 185 – в тяжелом состоянии.

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