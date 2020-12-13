Школы Удмуртии стали лучшими в России

Гимназия №56 вошла в ТОП-100 лучших школ России

Четыре школы Удмуртии победили на Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России – 2020». Как сообщает Минобразование республики, конкурс стартовал еще весной этого года. Участники выполняли задания на нескольких этапах. Также организаторы составляли рейтинг директоров и завучей школ.

От Удмуртии на конкурс заявились сразу 27 общеобразовательных организаций. Их конкурентами стали более 3 тысяч школ из разных регионов России. До итогового голосования прошла 121 российская школа.

В итоге от нашего региона в ТОП-100 вошли гимназия №56 Ижевска, Столичный лицей, Каракулинская школа и ижевская школа №49.

Отметим, образовательная организация, занявшая первое место, получает 100 тысяч рублей. За второе предусмотрено 60 тысяч рублей, за третье – 40 тысяч рублей.

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