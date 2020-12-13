3 дня на дереве: в Удмуртии спасли кошку

Спасатели Удмуртии спасли кошку. Фото: instagram.com/pssudm

Спасатели сняли с дерева кошку по кличке Муся. Как сообщает пресс-служба ПСС Удмуртии в «Инстаграме», ЧП с животным произошло в Сарапуле.

К спасателям обратилась хозяйка животного. Она рассказала, что кошка залезла на дерево 3 дня назад. Самостоятельно слезть не смогла.

Тогда женщина сама попыталась ее снять, то перепуганное животное поднялось на дерево еще выше.

Кошка Муся забралась высоко на дерево. Фото: instagram.com/pssudm

- Спасатели с использованием альпснаряжения поднялись к кошке и спустили ее на землю. Кошку Мусю передали хозяйке, - подчеркивается в сообщении.

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