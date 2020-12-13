Карта распространения коронавируса на 13 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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За последние сутки в Удмуртии подтверждено 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Выздоровели 158 человек.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск – 7956

Воткинск – 706

Глазов – 862

Можга – 747

Сарапул – 496

Завьяловский район – 950

Алнашский район – 329

Балезинский район – 198 Вавожский район – 147

Воткинский район – 184

Глазовский район – 143

Граховский район – 117

Дебесский район – 85

Игринский район – 281

Камбарский район – 95

Каракулинский район – 116

Кезский район – 194

Кизнерский район – 152

Киясовский район – 102

Красногорский район – 189

Малопургинский район – 246

Можгинский район – 201

Сарапульский район – 185

Селтинский район – 127

Сюмсинский район – 120

Увинский район – 309

Шарканский район – 225

Юкаменский район – 119

Якшур-Бодьинский район – 191

Ярский район – 129

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