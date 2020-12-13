Карта распространения коронавируса на 13 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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За последние сутки в Удмуртии подтверждено 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Выздоровели 158 человек.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск – 7956
Воткинск – 706
Глазов – 862
Можга – 747
Сарапул – 496
Завьяловский район – 950
Алнашский район – 329
Балезинский район – 198 Вавожский район – 147
Воткинский район – 184
Глазовский район – 143
Граховский район – 117
Дебесский район – 85
Игринский район – 281
Камбарский район – 95
Каракулинский район – 116
Кезский район – 194
Кизнерский район – 152
Киясовский район – 102
Красногорский район – 189
Малопургинский район – 246
Можгинский район – 201
Сарапульский район – 185
Селтинский район – 127
Сюмсинский район – 120
Увинский район – 309
Шарканский район – 225
Юкаменский район – 119
Якшур-Бодьинский район – 191
Ярский район – 129
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