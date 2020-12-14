Погода в Ижевске 14 декабря: переменная облачность и небольшой снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Почти две недели осталось до Нового года. Осталось немного поработать и наслаждаться волшебными праздниками. А чтобы время прошло быстрее, читаем утренний прогноз погоды в Ижевске.

Сегодня, 14 декабря, в столице Удмуртии ожидается переменная облачность и небольшой снег. Об этом сообщили синоптики из Удмуртского гидрометцентра. Минимальная температура днем достигнет -11°С. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 м/с.

Сервис Яндекс Погода же предсказывает нам пасмурный денек. Дневная температура опустится до -14°С. Весь день будет дуть южный ветер. Его максимальная скорость – 3 м/с.

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