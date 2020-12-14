Счет вели «Соколы» из Красноярска: ХК «Ижсталь» проиграла на домашнем матче

Фото: сообщество "ХК Ижсталь" "ВКонтакте"

Со счетом 0:4 завершилась игра ХК «Ижсталь» и ХК «Сокол» (Красноярск). Об этом сообщили в официальном сообществе ижевской хоккейной команды «ВКонтакте».

В первом периоде инициативой владели гости, но «сталевары» не поддавались. Их упорства не хватило, поэтому шайбу в ворота забросил игрок команды «Сокол».

Вторая двадцатиминутка также не обернулась успехом. Хоть и «Сокол» был в меньшинстве (трое на пять), но успел забросить две шайбы в ворота «сталеваров». В третьем периоде гости забили еще один гол.

– Проиграли – да, неприятная ситуация, комментирует игру главный тренер ХК «Ижсталь» Альберт Логинов. – В актив команде можно занести только первый период и отчасти третий. То, что пропустили «3 на 5», это результат усталости в конце игры. Очень много игрового времени получили наши лидеры, потому что, по большому счету, играть больше некому. То, что мы хотели увидеть от ребят, они выполнили. За две игры посмотрели своих ребят. У нас еще есть запасные. К матчу с «Ермаком» состав будет на 90% определен – с кем мы пойдем дальше.

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