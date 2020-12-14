Скончался артист Удмуртского театра и заслуженный работник культуры России Анатолий Митрофанов

Анатолию Андреевичу в июне исполнилось 82 года, Фото: vk.com/udmteatr

Сегодня, 14 декабря скончался артист Удмуртского театра, заслуженный работник культуры России Анатолий Андреевич Митрофанов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Государственный национальный театр Удмуртии.

Анатолий Андреевич - прославленный артист республики, заслуженный деятель искусств УАССР и заслуженный работник культуры России. Он с детства увлекался театром и участвовал в самодельных постановках. Занимался в удмуртском драмкружке во Дворце культуры завода «Ижмаш», а после был направлен в в Ленинградскую высшую профсоюзную школу обучаться на режиссерском отделении. Более 30 лет Анатолий Митрофанов был режиссером Удмуртского народного театра. Также возглавлял национальный театр в период с 1996 по 2004 год.

Дата и место прощания с артистом и режиссером будут объявлены позже.

Редакция «Комсомольской правды-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Андреевича.

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