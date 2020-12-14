Мужчина погиб во время пожара в Удмуртии

Возгорание произошло в общежитии города. Фото: Эдуард КАРИПОВ

Во время пожара в Воткинске погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, возгорание произошло в общежитии города.

13 декабря, ночью в общежитии Воткинска на ул. Победы произошло возгорание. В результате погиб 41-летний мужчина, который проживал один в комнате. По данным Следственного управления, погибший злоупотреблял спиртным и не работал. Как сообщает пресс-служба, возможна причина возгорания — неосторожное обращение с огнем во время курения.

— Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются знакомые и соседи погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы.

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