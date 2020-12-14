Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 декабря 2020 года: более 200 заболевших и один летальный исход

Последние данные gj распространению коронавируса в Удмуртии и России, Фото: freepik.com

За последние сутки в Удмуртии зафиксировали ещё 206 новых случаев заражения коронавирусом.

Также выздоровели и выписались 143 пациента. К сожалению, одна женщина скончалась. ей было 93 года.

Какой процент от общего числа населения составляют люди с коронавирусом в регионе?

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 16 242 подтвержденных заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 684 человека выздоровели. 262 человека скончались. Большая часть заболевших находится в удовлетворительном состоянии - это 2 358 граждан. 753 жителя Удмуртии находятся в состоянии средней степени тяжести и 178 в тяжелом состоянии.

Со статистикой распространения коронавируса по регионам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

За сутки количество заболевших выросло на +27 328 человек. Выздоровели 18 562 жителей страны. К сожалению, 450 россиян скончались.

За весь период пандемии лабораторно подтвердили 2 681 256 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 2 124 797, скончалось 47 391.

По заболеваемости лидирует Москва за сутки здесь выявили 5 874 новых случаев коронавируса. За столицей идет Санкт-Петербург и 3 771 заболевший.

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