«Ижсталь» увеличила объемы производства в ноябре

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в ноябре 2020 года произвел 32 тыс. тонн проката, что на 7% больше чем за аналогичный период прошлого года. Выплавка стали выросла на 26% до 17 тыс. тонн.

Рост производства проката из марок стали обыкновенного качества составил 14%, из подшипниковых – 33%, инструментальных – 12%, быстрорежущих – 89%. При этом производство проката из электротехнических и конструкционных с никелем марок стали увеличилось в 3 и 4 раза соответственно.

Фото: «Ижсталь»

По отношению к октябрю 2020 года производство проката увеличилось на 6%, выплавка жидкой стали – на 16%.

- В неблагоприятных условиях пандемии мы стремимся увеличить долю высокомаржинальной продукции в общем объеме производства, что обеспечивает экономическую устойчивость завода, – прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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