Два человека погибли в ДТП на объездной дороге Ижевска

ДТП с двумя погибшими произошло в Удмуртии Фото: отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП с двумя погибшими произошло 15 декабря около 7:00 на 33 км автодороги «Обход г. Ижевска», об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

69-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал в кювет, врезавшись в дорожный знак. В результате столкновения погибли и водитель, и его 57-летняя пассажирка.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и внимательность на дороге.

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