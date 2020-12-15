Карта распространения коронавируса на 15 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Ежедневная статистика заболеваемости по районам Удмуртии Фото: pixabay.com
За последние сутки в Удмуртии подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.
Выздоровели 185 человек, жизни четырех пациентов болезнь унесла.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск – 8 156
Воткинск – 715
Глазов – 886
Можга – 754
Сарапул – 511
Завьяловский район – 965
Алнашский район – 341
Балезинский район – 198
Вавожский район – 149
Воткинский район – 186
Глазовский район – 153
Граховский район – 120
Дебесский район – 91
Игринский район – 292
Камбарский район – 103
Каракулинский район – 132
Кезский район – 194
Кизнерский район – 167
Киясовский район – 102
Красногорский район – 189
Малопургинский район – 246
Можгинский район – 203
Сарапульский район – 192
Селтинский район – 134
Сюмсинский район – 126
Увинский район – 323
Шарканский район – 234
Юкаменский район – 126
Якшур-Бодьинский район – 193
Ярский район – 131
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