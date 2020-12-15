Карта распространения коронавируса на 15 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Ежедневная статистика заболеваемости по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

Выздоровели 185 человек, жизни четырех пациентов болезнь унесла.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск – 8 156

Воткинск – 715

Глазов – 886

Можга – 754

Сарапул – 511

Завьяловский район – 965

Алнашский район – 341

Балезинский район – 198

Вавожский район – 149

Воткинский район – 186

Глазовский район – 153

Граховский район – 120

Дебесский район – 91

Игринский район – 292

Камбарский район – 103

Каракулинский район – 132

Кезский район – 194

Кизнерский район – 167

Киясовский район – 102

Красногорский район – 189

Малопургинский район – 246

Можгинский район – 203

Сарапульский район – 192

Селтинский район – 134

Сюмсинский район – 126

Увинский район – 323

Шарканский район – 234

Юкаменский район – 126

Якшур-Бодьинский район – 193

Ярский район – 131

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