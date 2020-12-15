Тele2 дарит «золотые» номера новым клиентам

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Tele2 предлагает новым абонентам получить красивый номер категории «золото» бесплатно. Для этого клиентам достаточно оформить подключение в интернет-магазине и оплатить абонентскую плату на тарифе «Мой онлайн+» за 3 месяца. Заказы можно получить бесплатной курьерской доставкой или забрать в ближайшем салоне связи.

Новые клиенты оператора до 23 января 2021 года могут получить «золотой» номер бесплатно при покупке SIM-карты в интернет-магазине. Оформление заказа в онлайн-канале занимает несколько минут. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать «золотой» номер стоимостью 3000 рублей, оплатить абонентскую плату на тарифе «Мой онлайн+» за 3 месяца и оформить заказ, применив специальный промокод. После этого стоимость красивого номера обнулиться.

Клиенты могут выбрать один из способов получения заказа, среди которых самовывоз из салона связи и бесплатная доставка до двери. Воспользоваться предложением могут жители 40 населенных пунктов Удмуртской Республики, где работает курьерская служба. Сроки доставки заказов варьируются от 1 до 5 дней. В Глазове и Ижевске SIM-карту (СИМ) можно получить в течение двух часов с помощью сервиса Яндекс.Go (Гоу). После получения заказа абонент может пройти простую процедуру саморегистрации, которая занимает не более 5 минут.