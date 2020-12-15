Машинист из Удмуртии погиб под колесами трактора во время ремонтных работ Фото: pixabay.com

5 декабря в одном из сельскохозяйственных предприятий Удмуртии произошла трагедия: 54-летний машинист погиб под колесами собственного трактора во время выполнения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по республике.

По данным следствия, все произошло во второй половине дня. Погибший ремонтировал трактор, стоя перед открытым капотом, и когда рядом оказался 46-летний работник того же предприятия, попросил его помочь. Мужчина сел в кабину трактора и случайно нажал на кнопку запуска двигателя, в результате чего трактор двинулся вперед и успел проехать около полутора метров.

Оказавшийся под колесами машинист получил не совместимые с жизнью телесные повреждения. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело, сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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