Массовые новогодние гулянья отменили в Ижевске Фото: Архив КП

В связи с эпидемической обстановкой 2020 год в Ижевске будут провожать без традиционных массовых гуляний на Центральной площади. Об этом написал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

При этом он отметил, что праздничное настроение в столице Удмуртии все равно будет создаваться за счет яркой иллюминации на улицах и ледового городка. Кроме того, локальные точки активности предусмотрены во дворах и на спортивных площадках. Здесь предусмотрены мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия, полный перечень который скоро появится на сайте Ижевска.

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