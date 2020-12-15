Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 15 декабря 2020 года: 208 заболевших и отмена новогодних гуляний

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 15 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии зафиксировали ещё 208 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 185 человек и четыре пациента погибли – это были люди среднего и старшего возраста.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 16 450 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. 12 869 человек за все время выздоровели и 273 человека скончались.

Со статистикой распространения коронавируса по регионам Удмуртии можно познакомиться по ссылке.

Сегодня, 15 декабря, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила, что из-за сложной эпидемической обстановки на детские новогодние утренники не будут допускать родителей и аниматоров. Также глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что традиционные массовые гулянья на Центральной площади будут отменены.

Коронавирус в России

За сутки количество заболевших в стране выросло на 26 689 человек. Выздоровели 24 813 жителей страны, скончались – 577.

За весь период пандемии в России подтвердилось 2 707 945 диагнозов, 2 149 610 человек выздоровели и 47 968 скончались.

По заболеваемости по-прежнему лидируют Москва и Санкт-Петербург, в этих городах за сутки выявили 5418 и 3765 новых случаев коронавируса соответственно.