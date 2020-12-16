Погода в Ижевске 16 декабря: -9 градусов и снег

Погода в Ижевске. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 16 декабря.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит -7…-9°С. Ожидается облачная погода – ночью и днем пройдет снег.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По данным ЯндексПогоды, атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.
Желаем вам отличной среды!
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