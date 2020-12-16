Лыжник из Удмуртии стал вторым на российских соревнованиях

Лыжник из Удмуртии стал вторым. Фото: instagram.com/vlad_afanasev__/
Спортсмен из Удмуртии Владислав Афанасьев стал вторым на российских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени. Он, отстав от победителя на 3 секунды, завоевал серебро в спринте классическим стилем. Об этом сообщается в группе «Лыжные гонки Удмуртии».
- Хороший день для хорошей гонки, - написал лыжник у себя в «Инстаграме».
Золото взял Андрей Кузнецов из Красноярского края, бронза – у лыжника из Коми Сергея Канева.
Напомним, до 19 декабря в Тюмени проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет и юниоров 21-23 года. Это отборочный этап на юниорский чемпионат мира, который пройдет в финском Вуокатти в начале февраля 2021 года.
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