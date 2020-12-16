Новую комиссию в Госсовете Удмуртии возглавил экс-биатлонист Иван Черезов

Иван Черезов Фото: Диля Ахмадишина

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение о создании новой постоянной комиссии, в ведение которой передаются вопросы в области, спорта и молодежной политики. Ее возглавил Иван Черезов, известный экс-биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Об сообщает пресс-служба правительства республики.

Комментируя свое назначение, Черезов отметил, что в работе намерен максимально эффективно использовать связи с федеральными структурами – министерством спорта России, Олимпийским комитетом России, Госдумой России, которые позволят усилить работу по развитию спорта и физической культуры в регионе.

Кроме того, среди перспективных направлений работы комиссии Иван Черезов назвал дальнейшее развитие волонтерства и молодежной политики в целом.

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