4 человека скончались от коронавируса в Удмуртии

Фото: pixabay.com

В Удмуртии на утро 16 декабря зафиксировали 208 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Ижевске - 90 жителей, в Глазове - 18 человек, в Воткинске - 14 человек. Об этом сообщает Оперштаб республики.

К сожалению, скончались 4 человека. Женщине было 88 лет. Мужчинам - 80, 78 и 85 лет. Итого в Удмуртии от инфекции скончались 277 человек.

Состояние заболевших: 2 385 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 768 - средней степени тяжести, 182 - в тяжелом состоянии.

Всего на 16 декабря в Удмуртии зарегистрировано 16 658 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 046 человек выздоровели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышен на 12,5%

- График закрытия детсадов на 2021 год подписан в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.