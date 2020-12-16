Более 800 тысяч жителей Удмуртии привились от гриппа

Прививочная кампания в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С сентября по декабрь 2020 года в Удмуртии были привиты от гриппа 825,7 тысячи человек. Это 55% от всего населения региона. Такие данные озвучил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира.

Это почти на 57 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Прививки сделали 219 тысяч детей, 2 тысячи беременных женщин, а также более 500 тысяч человек из групп риска.

Глава республики отметил, что Удмуртия получила уже 1300 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В ближайшие несколько дней планируется привить еще 238 человек, в первую очередь, медицинских работников.

- Напомню, вакцинация от Covid-19 является абсолютно добровольной. Массовую вакцинацию мы начнем в январе 2021 года. Для этого уже закупили 60 морозильных камер во все поликлиники, где будут хранить препараты, - подчеркнул Бречалов.

Напомним, по данным на 16 декабря зафиксировали еще 208 новых случаев коронавирусной инфекции.

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