Кабинеты технологии обновили в ижевской школе №89 в рамках инициативного бюджетирования

В школе №89 отремонтировали кабинеты технологии Фото: Анастасия Захарова

В школе №89 отремонтировали кабинеты технологии в рамках республиканской программы инициативного бюджетирования. Этот предмет - один из ключевых в школе. Здесь вырастили множество участников, победителей и призеров региональных и всероссийских олимпиад.

В кабинете технологии для девочек появились программируемая вышивальная машина, регулируемый манекен, кухонный гарнитур и обеденный стол. В кабинете для мальчиков установили 3D принтер, станки, фрезер, рубанок, электролобзик, ноутбуки и конструкторы.

В школе №89 отремонтировали кабинеты технологии Фото: Анастасия Захарова

- Особенность нашего предмета в том, что мы делаем реальные продукты. Чтобы создавать современные проекты под уровень олимпиад по технологии, нужно новое оборудование. Нам важно, что в кабинете мальчиков появились 3D-принтеры, которые используются и при создании одежды. На олимпиаде наши девочки теперь могут сделать вышивку на машинке. Раньше такой вид практики выбирали только несколько регионов, - говорит Наталья Галимова, заместитель директора по научно-методической работе.

На все работы потратили 1,45 млн рублей. 1 млн рублей выделили из бюджета Удмуртии, 150 тыс. рублей из бюджета города, 150 тыс. рублей вложили спонсоры и 150 тыс. рублей родители.

- Из-за пандемии коронавируса со сбором средств родителей были сложности. Но они все равно активно включились и внесли свой вклад: покрасили стены, поменяли электропроводку, установили рулонные шторы, - говорит директор школы №89 Софья Коротаева.

Это не единственный проект школы. Активные старшеклассники участвовали в проекте молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». На средства этого проекта обновили зону отдыха в школе: закупили пуфы, стеллажи, сувенирную продукцию, аппаратуру. В пространстве планируют проводить встречи со спикерами. Стоимость работ составила 182,4 тыс рублей.

Школа №89 в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

Школа подала заявку на участие в программе и на следующий год. На этот раз планируют обновить библиотеку и установить в ней современное оборудование. Стоимость проекта оценивают в 1,45 млн рублей.

Сейчас в городе реализовано уже 24 из 26 проектов по республиканской программе инициативного бюджетирования и 16 из 19 в рамках молодежной программы. На 2021 год подали уже 57 заявок. Прием заявлений уже закончен, но можно готовиться к программе 2022 года.

- Предложения очень разные. Есть проекты, которые касаются благоустройства территорий, обновления инфраструктуры детских садов и школ. Люди объединяются, и я очень поддерживаю, когда в этом участвует еще и социально ориентированный бизнес. Горожане приносят замечательные проекты, но поскольку мы ограничены финансах, побеждает определенное количество заявок. Если количество идей будет из года в год расти, нужно будет выделять больше средств, - отмечает глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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