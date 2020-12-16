Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 16 декабря 2020 года: 208 новых случаев и вакцина

Фото: pixabay.com

На утро 16 декабря еще 208 человек заразились коронавирусом. К сожалению, скончались 4 человека. Женщине было 88 лет. Мужчинам - 80, 78 и 85 лет.

182 человека находятся в тяжелом состоянии.Итого в Удмуртии от инфекции скончались 277 человек.

Всего на 16 декабря в Удмуртии зарегистрировано 16 658 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 046 человек выздоровели.

Накануне стало известно, что никаких массовых гуляний в праздники в Ижевске не будет. и все из-за угрозы распространения коронавируса.

Вакцина

Между тем, более тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию. Первыми будут привиты медицинские работники. Массовую же вакцинацию следует ожидать в начале 2021 года.

О том, как будет организован процесс, как хранится вакцина, есть ли противопоказания к ней - на эти и другие вопросы ответила специалист Минздрава Удмуртии.

Коронавирус в России

В России тем временем число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 26 509.

По данным оперштаба страны, общее количество случаев заражения достигло 2 734 454.