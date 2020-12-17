Погода в Ижевске 17 декабря: -7 и небольшой снег

Сегодня будет идти снег Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается по-настоящему новогодняя погода. «Комсомолка» расскажет подробнее.

Столбик термометра 17 декабря опустится до -5...7 градусов, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Днем временами пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ветер южный, 7 — 12 м/с. Небо будет облачным.

Напомним, в пятницу и выходные начнется похолодание. Одевайтесь теплее и не болейте!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще одно кладбище в Ижевске закрыли для свободных захоронений

Катания на тюбингах довели до больницы более 20 детей Удмуртии

В Ижевске достроили детсад на «Сельхозвыставке»