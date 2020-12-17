Заявки на участие в конкурсе «Карапузы, на старт!» принимаются до 21 декабря

Родители присылают очень милые видео с детьми Фото: Архив КП

В Ижевске продолжается конкурс «Карапузы, на старт!». В редакцию «Комсомолки» присылают десятки милых видео, где дети ползают, бегают или выполняют какие-то спортивные упражнения. Их можно посмотреть вот здесь.

И вы тоже можете принять участие в конкурсе! Особенно, если вашим малышам от 7 месяцев до 3 лет.

Жюри будет выбирать победителей в 5 номинациях: «Лучший костюм ребенка», «Лучшая группа поддержки», «Лучшая приманка», «Смешные падения» и «Самый спортивный». Видео (длительностью до 2 минут) нужно присылать на электронную почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолки».

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ежегодный марафон «Карапузы, на старт!» проходит в онлайн режиме.

Генеральный партнер - лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189). Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефонам. 945-005.

Без возрастных ограничений.

Реклама.