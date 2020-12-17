Тур по новостройкам Ижевска со Сбером: презентация нового жилого комплекса «Ежевика» от КОМОССТРОЙ®

Фото: komosstroy.ru

17 декабря в 15:00 в группе «Комсомольская правда» - Ижевск» пройдет онлайн-тур по новостройкам Ижевска! Специалисты ПАО «Сбербанк» и компании КОМОССТРОЙ® ответят на ваши вопросы в прямом эфире.

В ходе трансляции вы узнаете:

- На каких условиях можно приобрести квартиру в ЖК «Ежевика»;

- Какие планировки представлены в этом доме?

- И правда ли что можно приобрести квартиру в ЖК «Ежевика» в ипотеку от Сбербанка можно по пониженной ставке?

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