Подросток пропал в Удмуртии

Фото: ПСО "Регион 18"

UPD: Ребенка нашли

В Удмуртии ищут подростка 2004 года рождения. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Подросток живет в Завьяловском районе. 14 декабря мальчик вышел из дома в неизвестном направлении.

Рост ребенка - 160 см, он худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые, у него длинная челка. На обеих руках подростка искривленные мизинцы. Был одет в темно-зеленую куртку до колена, темно-синие джинсы, серые кроссовки. Вместо головного убора не нем был ярко-зеленый капюшон от кофты. Предполагается, что мальчик может быть в Ижевске.

Если вы знаете что-либо о местонахождении подростка, обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.

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