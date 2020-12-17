ОАО «Удмуртнефть» поддержала спортивные учреждения республики

Хоккейная коробка с. Якшур-Бодья

Более 20 проектов спортивных учреждений поддержала «Удмуртнефть» в 2020 году. Средства были направлены на строительство и восстановление крупных спортивных объектов в селах Якшур-Бодья, Шаркан, Игринском районе. Отремонтирован спортивный зал в д. Большой Кияик Завьяловского района.

Большое внимание уделено детским спортивным учреждениям. В Лозо-Люкском сельском доме культуры открыта детская спортивная комната. На территории Балезинской средней школы № 3 обустроена спортивная площадка для сдачи норм ГТО.

Спортивный зал в д. Большой Кияик

Спортивный инвентарь и форма закуплены для хоккейной команды ДЮСШ п. Новый Воткинского района, физкультурно-культурного клуба «Олимп» п. Сигаево Сарапульского района, молодежно-спортивного комплекса Балезинского района, ДЮСШ с. Балезино.

Компания «Роснефть» и её дочерние общества проводят масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, как среди населения в регионах своей деятельности, так и среди своих сотрудников.

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