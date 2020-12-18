Президента «Удмурт Кенеш» переизбрали в республике

Татьяну Ишматову переизбрали на пост президента Всеудмуртской ассоциации Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Президента общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» переизбрали на новый срок. Татьяна Ишматова будет возглавлять ассоциацию ещё 4 ближайших года. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Переизбрание прошло в рамках XIV съезда Межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш». Голосующие приняли её кандидатуру почти единогласно, воздержался один человек.

Татьяна Ишматова является депутатом Госсовета Удмуртии, председателем постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту.

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