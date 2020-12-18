Еще 211 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Амир Закиров

211 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за сутки. Об этом сообщили в оперштабе республики.

183 человека уже выздоровели.

Коронавирус нашли у 68 жителей Ижевска, 22 жителей Можги, 19 жителей Балезинского района, 13 жителей Глазова и Сарапула, 12 жителей Воткинска, 11 жителей Завьяловского района, 10 жителей Кизнерского района, 8 жителей Сарапульского района и 6 жителей Воткинского района.

По пять жителей заразились коронавирусом в Шарканском и Увинском районах, по четыре - в Игринском и Кезском районах.

По два случая заболевания выявили в Алнашском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском, Камбарском районах, по одному - в Глазовском, Можгинском и Ярском районах.

Сейчас 2 467 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 749 переносят болезнь в средней степени тяжести, 186 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 17 081 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из зараженных выздоровели 13 398 человек, а скончался 281 житель республики.

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