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Житель Удмуртии вырубил деревья на полмиллиона рублей

Он собирался построить баню
Анастасия Михайлова
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Ущерб составил 500 тысяч рублей

Ущерб составил 500 тысяч рублей

Фото: Архив КП

Жителя Завьяловского района подозревают в вырубке 23 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратился лесник о факте незаконной вырубки деревьев. Ущерб от действий подозреваемого составил 500 тысяч рублей. Всего он срубил 23 дерева: ели и липы. Сообщается также, что 53-летний мужчина хотел построить баню.

Сейчас возбудили уголовное дело.

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