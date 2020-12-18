Житель Удмуртии вырубил деревья на полмиллиона рублей

Ущерб составил 500 тысяч рублей
Фото: Архив КП
Жителя Завьяловского района подозревают в вырубке 23 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
В полицию обратился лесник о факте незаконной вырубки деревьев. Ущерб от действий подозреваемого составил 500 тысяч рублей. Всего он срубил 23 дерева: ели и липы. Сообщается также, что 53-летний мужчина хотел построить баню.
Сейчас возбудили уголовное дело.
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