«Ижсталь» отремонтировала линию отделки проката

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершил капитальный ремонт линии отделки сортового проката Kieserling*. Ее продукция востребована предприятиями авто-, авиа- и машиностроения, производителями нефтедобывающего оборудования.

Специалисты завода заменили изношенные детали и узлы, отремонтировали системы гидравлики и пневматики токарной установки и правильно-полировальной машины, выполнили комплекс профилактических работ. Усовершенствовали систему управления линией, что позволило выбирать оптимальную скорость обработки для каждой группы размеров проката и тем самым улучшить качество поверхности готовой металлопродукции.

Линия производит обточенный пруток из всей марочной номенклатуры стали, выплавляемой заводом. «Ижсталь» имеет еще две линии отделки проката и выпускает обточенный металл в диапазоне от 14 до 115 миллиметра. За 11 месяцев текущего года завод произвел почти 20 тыс. тонн обточенного проката, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

*кизерлинг

Информация от партнера