Больше елей и сосен! В Удмуртии перевыполнили план по восстановлению лесов

В республике посадили более 30 млн деревьев Фото: Алена Селезнева

В этом году в Удмуртии перевыполнили план по восстановлению лесов. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов на своей личной странице «ВКонтакте».

Восстановить леса планировалось на площади 8,5 тысячи га, но удалось охватить 10,3 тысячи га. В этом году высадили более 30 млн деревьев.

- 46% республики покрыто лесами. В основном, это хвойные деревья - ель и сосна. Им мы и отдаем предпочтения при посадках, - написал Ярослав Семенов.

Также он упомянул, что для защиты и воспроизводства лесов за два последних года в республику поступило 76 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 136 единиц оборудования.

Также председатель правительства отметил расчистку рек Иж и Ува от донных отложений, которая произойдет в 2022 году.

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