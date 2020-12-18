Пешехода дважды сбили на дороге в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 17 декабря, около 17:00 на ул. Автозаводской 32-летний мужчина наехал на пожилого человека. Об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

74-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Тут на него и наехал пьяный водитель автомобиля «Лада-Калина». Сразу после пешехода сбил «ВАЗ-2110» под управлением 29-летнего мужчины.

Пенсионер получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

1 отдел УГИБДД также напоминает:

– За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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