Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками

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Tele2 в канун новогодних праздников дает возможность абонентам поздравить своих родных и друзей. Клиенты смогут при помощи виртуального помощника Мии выбрать подарок от Tele2 или партнеров и отправить его другому абоненту.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 меняет сложившиеся законы рынка и дает абонентам «силу Санты», чтобы они могли порадовать близких и подарить подходящие для них подарки от Tele2 и партнеров. Виртуальный помощник Миа проанализирует вкусы и предпочтения пользователя и подберет наиболее подходящие варианты. В качестве подарка Миа предложит на выбор подписку на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, безлимит на соцсети или мессенджеры, пакеты интернета и многое другое.

Чтобы порадовать тех, кто дорог, необходимо в личном кабинете «Мой Tele2» выбрать кнопку «Поздравить близких», ввести номер телефона получателя и дождаться вариантов подарков от Мии. Наконец, остается только выбрать наиболее подходящий и отправить промокод. Всего клиент может порадовать пять человек и получить столько же поздравлений от других пользователей.

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Стать абонентом Tele2 можно, заказав SIM-карту онлайн с доставкой на дом или забрав ее самостоятельно в салоне. Также подключение к оператору доступно в точках продаж Tele2.

- Впереди зимние праздники, и сейчас самое время для подарков и новогодних чудес. В прошлом году мы анализировали потребности наших абонентов и предлагали выбрать именно тот подарок, который будет актуальным для каждого конкретного человека. В этом году мы пошли еще дальше. Теперь нашим клиентам доступна возможность с помощью искусственного интеллекта отправить подарки родным и близким в любой уголок России, - прокомментировал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.