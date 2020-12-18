Карта распространения коронавируса на 18 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
211 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 18 декабря. Летальных случаев за сутки не произошло. Выздоровели 183 человека.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 8397
Воткинск — 753
Глазов — 924
Можга — 792
Сарапул — 530
Завьяловский район — 982
Алнашский район — 351
Балезинский район — 226
Вавожский район — 151
Воткинский район — 193
Глазовский район — 157
Граховский район — 124
Дебесский район — 91
Игринский район — 301
Камбарский район — 111
Каракулинский район — 133
Кезский район — 205
Кизнерский район — 182
Киясовский район — 105
Красногорский район — 209
Малопургинский район — 266
Можгинский район — 210
Сарапульский район — 203
Селтинский район — 140
Сюмсинский район — 131
Увинский район — 349
Шарканский район — 250
Юкаменский район — 127
Якшур-Бодьинский район — 211
Ярский район — 137
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