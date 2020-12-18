Карта распространения коронавируса на 18 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

211 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 18 декабря. Летальных случаев за сутки не произошло. Выздоровели 183 человека.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 8397

Воткинск — 753

Глазов — 924

Можга — 792

Сарапул — 530

Завьяловский район — 982

Алнашский район — 351

Балезинский район — 226

Вавожский район — 151

Воткинский район — 193

Глазовский район — 157

Граховский район — 124

Дебесский район — 91

Игринский район — 301

Камбарский район — 111

Каракулинский район — 133

Кезский район — 205

Кизнерский район — 182

Киясовский район — 105

Красногорский район — 209

Малопургинский район — 266

Можгинский район — 210

Сарапульский район — 203

Селтинский район — 140

Сюмсинский район — 131

Увинский район — 349

Шарканский район — 250

Юкаменский район — 127

Якшур-Бодьинский район — 211

Ярский район — 137

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