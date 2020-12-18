7-летняя девочка в ярко-желтой куртке пропала в Ижевске

Фото: «ПСО Регион 18» «ВКонтакте»
В Ижевске ищут Дерендяеву Викторию Олеговну, 2013 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Сегодня, 18 декабря, девочка вышла из Ижевской школы №34, которая находится на улице Сабурова, 49а, и отправилась в неизвестном направлении. Дома, по адресу город Ижевск, улица Автозаводская, Виктория так и не появилась.
Приметы: рост 122 см, плотного телосложения.
Была одета: серая шапка с помпоном, ярко-желтая куртка, розовые штаны в клетку, темные сапоги. Также при себе имела розовый рюкзак.
UPD: Найдена. Жива.
Если вы что-то знаете о местонахождении Вики, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89199025023.
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