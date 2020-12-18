Родственников пропавшего в Тульской области летчика нашли в Ижевске Фото: Архив КП

Члены РОМПО "Тульский Искатель" обнаружили самолет в Тульской области. Выяснилось, что он разбился еще в 1941 году. Также поисковики узнали, что один из летчиков был родом из Ижевска.

Поисковики разместили посты в крупных сообществах Ижевска «ВКонтакте» с просьбой откликнуться. Так они наши родственников погибшего летчика.

Журналист «Комсомолки» связалась поисковиками и родственниками и узнала, ккак проходили поиски. Подробнее в подкасте радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+).

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