209 заболевших коронавирусом и 192 выздоровевших зарегистрировали в Удмуртии Фото: Амир Закиров

209 новых случаев заболевания коронавирусом выявили Удмуртии. По информации оперштаба республики за сутки скончались четыре человека, а выздоровели 192 пациента.

Коронавирус нашли у 94 жителей Ижевска, 19 жителей Сарапула, 17 жителей Увинского района, 15 жителей Красногорского района, 10 жителей Игринского района, 8 жителей Дебесского района.

По семь жителей Якшур-Бодьинского и Юкаменского районов также заразились новой инфекцией. Диагноз подтвердился у шести жителей Завьяловского района, четыреж хителей Можги, Сюмсинского и Кезского районов. Три жителя Малопургинского района заразились коронавирусом.

По два случая зарегистрировали в Глазове, Каракулинском, Ярском районах. По одному новому заболевшему выявили в Селтинском, Можгинском, Кизнерском, Глазовском, и Алнашском районах.

За сутки скончалось четыре человека. Мужчине был 81 год. Женщинам — 69, 85 и 90 лет.

Сегодня 2 481 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 736 пациентов переносят инфекцию в средней степени тяжести и 198 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии на сегодняшнее утро в Удмуртии зарегистрировали 17 290 случаев заболевания коронавирусом.

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